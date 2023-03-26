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Eşin Group Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı 16. haftayı galibiyet ile tamamladı. Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda Bursa temsilcisi Geçitsporu misafir eden potanın efeleri müsabakanın ilk yarısını 40-34 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar parkeden 81-61‘lik skorla galip ayrıldı. Müsabakadan galip gelen Eşin Group Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları galibiyeti kutladı.

Eşin Group Nazili Belediyespor Basketbol Takımı kendi evinde ağırladığı Geçitspor’u 81-61 mağlup ederek parkeden galip ayrıldı.

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