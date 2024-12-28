Denizli’de Basketbol U16 Erkekler Kulüpler Arası İl Birinciliği müsabakalarında Servergazi Basketbol hem U14 hem de U18 kategorilerinde şampiyon oldu.

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda, 9 takımdan 144 sporcunun mücadele ettiği U16 müsabakaları finalinde, TED Koleji ile Servergazi Basketbol Kulübü karşılaştı. Maça tutuk başlayan Servergazi Basketbol, rakibi karşısında bocalamasına rağmen kenar yönetimin oyuna müdahalesi ile çabuk toparlanıp maça tutundu. Ağırlığını ortaya koyan Servergazi, ilk periyodu 16-12 önde geçti. Oyun disiplininden uzaklaşmayan ve sert savunma yapan Servergazi Basket, taraftarının da desteği ile tempoyu arttırdı ve ilk yarıyı 10 sayı farkla 31-21 önde bitirdi.

TED Koleji’nin konsantrasyonunun azalması ile rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Servergazi, üçüncü periyotta ta da farkı korumayı başardı ve son periyoda 42-31 önde girdi. Heyecan fırtınası içinde geçen son periyotta TED Koleji, bir ara oyunu dengeleyip, farkı 5 sayıya kadar düşürdü ama taraftarının da desteğini alan Servergazi, son bölümde hata yapmadı ve farkı yeniden açmayı başarıp, 13 sayı farkla maçı 57-44 kazanıp mutlu sona ulaştı. Karşılaşma sonrası şampiyonluğu taraftarları ile paylaşan Servergazi Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetinin sevinçleri görülmeye değerdi.

Şampiyon Servergazi Basketbol kulübüne madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman verdi. İlman, mücadele eden tüm takımları tebrik ederek, bölge şampiyonasında Denizli’yi temsil edecek olan Servergazi Basketbol Kulübüne başarılar diledi.

Başarılı bir sezon geçiren Servergazi Basketbol, U14, U16 ve U18 kategorilerinde şampiyonluğa ulaşıp, büyük bir başarıya imza attı. Antrenörler Tolga Esenkoğa, Ali Said Çağlar, Emrah Eyecisoy ve Barış Alp nezaretinde altyapının tüm kategorilerinde şampiyon olan Servergazi Basketbol, 2024’e damgasını vurup vizyona çıktı.

Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basketbolun BGL’de galibiyet alamaması ve altyapıda ki tüm kategorilerin hiçbirinde şampiyon olamaması dikkat çekti.