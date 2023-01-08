Afyonkarahisar’da 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Spor parkenin şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar’da 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Spor parkenin şampiyonu oldu.

Farklı branşlarda organizasyonlara ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’da yerel liglerde şampiyonlar da belli olmaya başladı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan Basketbol Büyük Erkekler Şampiyonası’nda kazanan Yiğit Spor oldu. 9 takımın mücadele ettiği büyük erkekler basketbol müsabakaları tamamlandı. Çok çekişmeli geçen müsabakalarda Afyon Belediye Yüntaş Spor ile Yiğit Spor, ligi 16 maçta 15 galibiyet alarak tamamladı. Çift devreli lig usulü ile oynanan kulüpler arası büyük erkekler liginde şampiyon ikili averaj ile belirlendi. İlk maçta rakibine 21 sayı fark atan Yiğit Spor rövanş maçında rakibi Afyon Belediye Yüntaş spora 9 sayı farkla yenilmesine rağmen ikili averaj ile şampiyon oldu. Müsabakalar sonucunda Gençlik Merkezi Spor Kulübü 26 puanla üçüncü, Afyon Belediye Yüntaş Gençlik Spor Kulübü 31 puanla ikinci ve Yiğit Gençlik Spor Kulübü 31 puanla birinci olarak tamamladı.

Ödül töreni düzenlendi

Düzenlenen törene Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan katıldı. Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.