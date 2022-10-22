Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Elazığ temsilcileri, rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Elazığ temsilcileri, rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Karabulut Elazığ Basketbol, evinde oynadığı maçta BOTAŞ Gelişim’e 74-64 yenildi. Şehrin bir diğer takımı Elazığ İl Özel İdare ise deplasmanda karşılaştığı F. Edremit Bld. Gürespor’a 70-56 yenildi. TKBL’nin 7. Haftası’nda Elazığ İl Özel İdare yine deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol ile K. Elazığ Basketbol ise Ferhatoğlu Edremit Bld. Gürespor ile evinde karşılaşacak.