Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca, Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 10. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası büyük heyecana sahne olan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Kupanın yeni şampiyonları, son düdüğün ardından zaferin tadını çıkardılar.

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 10. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası’nda kızlar kategorisinde mücadele eden takımlar arasından Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, üstün performansıyla şampiyonluk tacını giyerken, erkekler kategorisinde ise heyecan dolu final grubu müsabakalarının ardından parkeden mutlu ayrılan takım, Özel Nesibe Aydın Okulları oldu. 11 erkek ve 6 kız basketbol takımının katıldığı özel organizasyonun ardından genç basketbolcular, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla zaferin tadını çıkardılar.

Sporun birleştirici gücünü, organize ettiği geleneksel etkinliklerle bir kez daha gösteren Şehitkamil Belediyesi, genç sporculara sunduğu imkanlarla bir kez daha basketbol severlerin takdirini kazandı.

“Şampiyonları kutluyorum”

Potada seyir zevki yüksek müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Basketbol Cumhuriyet Kupası’nın yeni sahiplerini kutladı. Başkan Fadıloğlu, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, “10. Geleneksel Liseler Arası Basketbol Cumhuriyet Kupası’na katılan ve dereceye giren tüm okullarımızı yürekten kutluyorum. Atatürk Kültür ve Spor Merkezimiz, ilk hava atışından son düdük çalana kadar seyir zevki yüksek müsabakalara ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonlarda en önemli amaçlarımızdan biri de gençlerimizin nitelikli şartlarda ilgi duydukları sporları yapabilmelerini sağlamak. Turnuvaların sporcu gelişimine büyük katkısı var. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.