Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Galatasaray’ı 65-61’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde 13’te 13 taptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı

Galatasaray: Julie Vanloo 15, Zandalasini 10, Brianna Fraser 4, Yueru Li 8, Gökşen Fitik 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth9, Meltem Yıldızhan 3

Başantrenör: Ekrem Memnun

Fenerbahçe: Tina Charles 24, Sevgi Uzun 12, Gabrielle Williams 10, Meesseman 9, Atkins 8, Olcay Çakır Turgut 2, Sudenur Akarpa, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şentürk

Başantrenör: Valerie Garnier

Servet Çetin: “Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik” Servet Çetin: “Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik”

1. Periyot: 22-14 (Galatasaray lehine)

Devre: 36-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-48 (Galatasaray lehine)

Kaynak: iha