Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7’de 7’de yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7’de 7’de yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Karabilecen xx, Burak Yılmaz xx

Galatasaray Nef: Ennis xxx 27, Bost xxx 25, Göksenin Köksal x 3, Caloiaro xx 11, Floyd x 2, McGee xx 13, Sadık Emir Kabaca x 5, Yunus Emre Sonsırma x 5, Mahir Ağva x

Başantrenör: Andreas Pistiolis

Fenerbahçe Beko: Calathes xxx 14, Wilbekin xxxx 22, Hayes-Davis xxx 19, Metecan Birsen xxx 15, Booker xx 11, Motley x 4, Şehmus Hazer x 4, Edwards x 8, Biberovic x, Melih Mahmutoğlu x

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 23-31 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 51-46 (Galatasaray lehine)

İzmir derbisinde olaylar çıktı, maç ertelendi İzmir derbisinde olaylar çıktı, maç ertelendi

3. Periyot: 70-72 (Fenerbahçe lehine)