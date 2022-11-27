Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadeleyi 97-91 kazanan sarı-lacivertliler 7’de 7’de yaptı.

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