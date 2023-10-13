Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından itibaren minibüslere kapalı olan postane durağının yeniden minibüslerin ve vatandaşların kullanımına açtı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2016 yılında alınan karar ile minibüslerin kullanımına kapatılan postane durağı, çevrede bulunan esnaftan da gelen istek ve taleplerin değerlendirilmesi neticesinde yeniden açıldı. UKOME Genel Kurulunda alınan karar neticesinde çarşı güzergahını kullanan tüm minibüsler artık postane durağını kullanabilecek.

UOKEM kararı hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdür Vekili İbrahim Namlı, “Postane durağının tüm toplu taşıma araçlarına açılması doğrultusunda ilgili odalar ve STK’larla bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak bir karar aldık. Bu kararı UKOME genel kuruluna taşıdık. UKOME Genel Kurul kararı sonrasında postane durağını tüm toplu taşıma araçlarını açarak bölgede bulunan esnafların ve vatandaşların mağduriyetini gidermiş bulunuyoruz. Bu çalışmalar gerçekleştirirken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Minibüsçüler Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (MESOB) ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasın diliyoruz” dedi.

Alınan kararı memnuniyetle karşılayan esnaf ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vahap Seçer’e teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan MESOB Başkanı Veysel Sarı, “Çalışmayla hem taşıdığımız yolcunun daha iyi bir hizmet almasını sağlayacağız hem de esnaf sanatkarımız daha huzurlu, daha muntazam ve sistem içerisinde bir taşıma hizmeti verecek. Ayrıca buraya bir canlılık gelecek. Kentimiz ve esnafımız için iyi olur” şeklinde konuştu.

Postane durağının 2016 yılından beri kapalı olmasından dolayı çevre esnafın çok mağdur olduğunu söyleyen MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar ise “Minibüs esnafları da mağdur bir durumdaydı. Çoğu esnaf arkadaşımızın dükkanı kapalıydı. Bu durağın açılması ile beraber esnaf arkadaşlarımızın rahatlayacağına inanıyorum. UKOME kararının vermiş olduğu karardan dolayı memnuniyet duyduk. Bu konuyla ilgili büyükşehir belediye başkanımıza canı gönülden ben teşekkür ediyor ve bu kadar esnafı görmüş olduğundan dolayı saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.