Eskişehir ve Bozüyük güvercin derneklerinin düzenlediği ortaklaşa posta güvercini yarışmasında

Eskişehir ve Bozüyük güvercin derneklerinin düzenlediği ortaklaşa posta güvercini yarışmasında

İrfan Meriç’in sahip olduğu posta güvercini 1050 kilometreyi 24 saatte tamamlayarak 1’inci oldu.

Eskişehir Posta, Eskişehir Profesyonel Posta ve Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği tarafından gerçekleşen yarışmada Eskişehir ve Bozüyük ilçesinden toplam 29 katılımcı yer aldı. Kars ilinden uçurulan 97 güvercinin arasından Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği üyesi İrfan Meriç’in sahip olduğu posta güvercini 1050 kilometreyi 24 saatte tamamlayarak yarışmada 1’inci oldu.

14 yıldır güvercin yarışlarına katıldığını aktaran İrfan Meriç; “Bu yarışlarda kısa mesafelerde, uzun mesafelerde bir çok kupa aldık ama ilk defa bu sene böyle uzun bir maraton yarışı yaptık. Kars 1050 kilometreden kuşlarımızı saldık. Güvercinim bu mesafeyi 24 saatte uçarak yuvasına dönmeyi başardı. O yüzden mutlu ve sevinçliyiz” dedi.

Yarışmada 1’inci olan İrfan Meriç’e Türkiye Güvercinler Federasyonu Marmara ve İç Anadolu Bölge Sorumlusu Furkan Vurkun tarafından plaket takdim edildi.