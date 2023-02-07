Gıda malzemesi ile giysilerden oluşan yardımlar görevliler eşliğinde vatandaşların yardımıyla kamyonlara yüklendi. 4 kamyon yardım malzemesi Ardahan’a gönderilirken yardımların devam ettiği belirtildi.

Posof Kaymakamlığı ve Müftülüğünce organize edilen kampanya kapsamında toplanan yardımlar bugün deprem bölgesine iletilmek üzere kamyonlara yüklenerek Ardahan’a gönderildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından depremin yıkıma neden olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere Posof’ta yardım kampanyası düzenlendi.

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