Ardahan’ın Posof ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir konferans düzenlendi.

Ardahan’ın Posof ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir konferans düzenlendi.

Posof İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı Posof Belediyesi düğün salonunda yapıldı. “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temalı konferansa İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay, din görevliler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra Posof merkez camii müezzini Talat Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını ilçe müftüsü Osman Gül tarafından yapıldı. Program sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Program dua edilerek bitirildi.