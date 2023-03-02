Ardahan’ın Posof ilçesinin kurtuluşunun 102’nci yıldönümünde etkinlikler düzenlendi.

Ardahan’ın Posof ilçesinin kurtuluşunun 102’nci yıldönümünde etkinlikler düzenlendi.

Serhat ilçe Posof’un Gürcü istilasından kurtuluşunun 102’nci yıldönümünde 23 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikler 2 Mart’a ertelendi. Bugün düzenlenen etkinlikler çerçevesinde protokol tarafından anıta çelenk konuldu. Daha sonra katılımcılar Posof Şehitliğine giderek Kur’an okudu, dua etti. Posof merkez ve köylerdeki camilerde de Kur’an okunarak, şehitler ve afetlerin yaşanmaması için dualar edildi.