Ardahan’ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde yaşanan iklim değişikliğinden dolayı artık yaylalarda dahi karların tamamen erimeye başladığı gözleniyor.

1583 rakımdaki Posof ilçesindeki bir çok köylün rakımının 2500 metreden fazla olduğu ve bazı yaylaların daha yüksek rakımda olduğu için Ağustos ve Eylül aylarında dahi yaylalarda kar görmek mümkün oluyordu. Vatandaşlar bazı yıllar yeni karların eski karların üzerine yağdığını ifade ettiler. Bu günler ise Posof’ta hemen hemen her gün yağan şiddetli yağmur ve sonrasında çıkan güneşten etkilenen karların oldukça azaldığı ifade edildi.