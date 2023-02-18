Posof ilçesinde kar çilesi başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Günbatan köyünde yollar ulaşıma kapandı, kar yüksekliği 70 santimetreye ulaştı. Telefon direklerinin dahi kar altında kaldığı köylerde ekipler yol temizleme çalışmasına başladı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde yağan kar bazı köy yollarını ulaşıma kapattı. Köy yollarında karın yüksekliği 70 santimetreye ulaştı.

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