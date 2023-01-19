Çeşitli dallarda kursların verildiği halk eğitim ilçe merkezinde halk müziği kursundan eğitim alan kursiyerler tarafından halk müziği konseri düzenlendi. Etkinlik, Ardahan’dan gelen jüri ekibi kontrolünde Posof İlkokulu konferans salonunda yapıldı. Halk Eğitim Müdürü Halit Özdemir tarafından organize edilen programa vatandaşlar haricinde Kaymakam Emrah Akduman, askeri ve sivil idareciler de katıldı.

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