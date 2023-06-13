Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan meslek yüksek okulu öğrencileri yaptıkları faaliyetlerle köy çocuklarının hayatlarına dokundular.

Ardahan Üniversitesi Posof Meslek Yüksekokulu öğrencileri örnek faaliyetleri ve etkinlikleriyle takdir topladı. Daha önce ilçe merkezinde bir temizlik kampanyası yapan üniversite öğrencileri, bu kez öğretim görevlileri Neşe Bakan ve Bedirhan Baykara koordinatörlüğünde yürüttükleri “Gönüllülük Çalışmaları” dersi kapsamında Süngülü Köyünde ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldiler. Buradaki öğrencilere önce hijyen ve beslenme farkındalığı eğitimi veren üniversiteli öğrenciler, daha sonra müzik dinletisi, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve sandalye kapmaca gibi oyunlarla köy çocuklarının gönüllerini kazandı. Yarışlarda dereceye giren birincilere madalya verdiler. Yüksekokul öğrencileri palyaço, balon ve bayraklarla köy çocuklarının farklı ve güzel anılar edinmesine vesile oldular.