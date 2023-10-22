Ardahan’ın Posof ilçesinde üniversite öğrencilerinin geleneksel hale getirdiği çevri temizliği bu yılda aksatılmadan yapıldı.

Ardahan Üniversitesi’ne bağlı Posof Meslek Yüksek Okulu’nda 2023-2024 eğitim dönemi için 105 öğrenci kayıt yaptırdı. Toplam 250 öğrencinin olduğu Posof Meslek Yüksek Okulu’nda Adalet Bölümünde 108, Evde Hasta Bakımı Bölümünde 74 ve ilk acil yardım da ise 68 öğrenci eğitim görüyor.

Okulda yeni kayıt olan öğrencilere çevre temizliğinin önemini anlatmak ve çevre adına farkındalık oluşturmak için uygulamalarla ders yapılıyor. Uygulamalı ders çerçevesinde; Posof ilçesindeki mesire alanında vatandaşların etrafa attığı çöpler öğrenciler tarafından toplandı.