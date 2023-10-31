Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı Posof’ta değişik etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Posof Halit Paşa Yatılı Bölge Okulunun hazırladığı Bayrağımızın Gölgesinde isimli tiyatro gösterisi seyredenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Posof İlkokulu salonunda düzenlenen gösteriye Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Cahit Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Halit Paşa Yatılı Bölge Okulu Müdiresi Esra Demirci günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yaptıktan tiyatro gösterisine geçildi. Öğrenciler performansı profesyonel sanatçıları aratmazken katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Program sonunda davetliler öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdiler.