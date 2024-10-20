Ardahan’ın Posof ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Başkan Demirci, ’’Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için titizlikle çalışıyoruz’’ dedi.

Ardahan’ın Posof ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, ilçede altyapı sorunlarını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Halkın yaşamını kolaylaştırmak adına altyapı çalışmalarına çok büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Demirci, “Ekiplerimiz, ilçe genelinde çok önemli çalışmalar yürütüyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde Posof daha modern bir yapıya kavuşacak” dedi.