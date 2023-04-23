23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Posof ta da coşku ile kutlandı. Posof çok programlı Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan törene askeri ve sivil yetkililerle beraber vatandaşlar da iştirak etti.

Törene Posof Kaymakamı deprem bölgesinde olduğu için Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, askeri ve sivil yöneticiler katıldılar.

Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Posof İlkokulu özel eğitim öğretmeni Büşra Ege tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Posof anaokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteriler beğeni topladı. Posof Anaokulu öğrencileri tarafından tekerlemeler okundu. Yine ilkokul tarafından yapılan müzikli gösteriler ise coşkuyu artırdı. İlkokul öğrencileri tarafından yapılan, sandalye kapma, çuvalla koşma ve halat çekme yarışmalarından sonra Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip ortaokulu öğrencilerinin yaptığı jimnastik gösterisi takdir topladı

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.