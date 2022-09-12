Toplam öğrenci sayısının 780 olduğu Ardahan’ın Posof ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı coşkuyla başladı. Okullar da düzenlenen etkinliklerle öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

Posof’ta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla okullar açılmasıyla öğrenciler coşkulu bir şekilde okullara geldiler.

Altın Güvercin’in yeni sahibi Merve Demirci: ‘Türk Pop Müziği’nin en prestijli ödülüne layık gösterilmek mutluluk verici’

Altın Güvercin’in yeni sahibi Merve Demirci: ‘Türk Pop Müziği’nin en prestijli ödülüne layık gösterilmek mutluluk verici’

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