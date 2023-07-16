Posof’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi, şehitler için dualar edildi ve kahramanlık türküleri dile getirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Posof ilçesindeki camilerde hatimler ve ilahiler okundu. Akşam namazından sonra yetkililer ve vatandaşlar Posof şehitliğine kadar ilahilerle yürüdü. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dualar edildi. Posof Alpaslan Caddesindeki program ise Posof İlkokulu önünde yapıldı. Sunuculuğunu Posof Merkez Camii imam hatibi Yaşar Mert’ in yaptı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle devam etti. Burada birer konuşma yapan Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün anlamına değindiler.

Okunan ilahilerin ardından 15 Temmuz gecesinde yaşananlar ve olaylar sine vizyon gösterisi ile vatandaşlara anlatıldı. Müzik öğretmenleri tarafından okunan kahramanlık türküleriyle birlikte çocukların ve Posoflu şairler tarafından da kahramanlık şiirleri okundu ve program okunan salalarla sona erdi.