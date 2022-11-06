Ardahan’ın Posof ilçesinde doğalgaza kavuşma heyecanı yaşanırken doğalgaz boruları ilçeye ulaştı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğalgaza kavuşma heyecanı yaşanırken doğalgaz boruları ilçeye ulaştı.

Doğalgaz ve Petrol hattının serhat ilçe Posof’tan geçmesine rağmen nüfusunun az olması nedeniyle Posof’a doğalgaz bağlanmadı. İlçe de ki resmi daireler ve okullar kömür ile ısıtılıyordu. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’ın çabalarıyla Posof da artık doğal gazına kavuşuyor. Doğalgaz boruları Posof ilçesine bugün geldi.

Posof a gelen AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Milletvekili Tülay Kaynarcada Posof’a doğalgaz borularının geldiği müjdesini verdiler.

Protokol, vatandaşlarla beraber gaz borularıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Posof alt yapı tesislerinin yenilenmesi çalışmaları tamamlanınca gaz boru hatlarının da hemen bağlanacağı müjdesi verildi.