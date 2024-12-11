Merkezi Kars’ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı ve Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için belirlenen ’’Kadın İstihdamı-Kadın Girişimciliği’’ teması ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında kadınlara “Elma Ağacı Bakımı ve Aşılama Eğitimi” verildi.

İçinin de dışı gibi kırmızı olması ile meşhur Posof Elması Badele Elmasının merkezi olan Posof İlçesi’ne bağlı Türkgözü köyünde gerçekleşen eğitime köyde yaşayan kadınlar katılım sağladı.

Eğitimde katılımcılara, meyve ağaçlarına yönelik aşılama ile aşılama sonrası bakım ve yetiştirme metotları hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Verilen eğitim sonrası katılımcı kadınlara, aşı bandı, aşı bıçağı, aşı macunu gibi malzemeleri içeren aşı seti ve elma makasının yanı sıra, yaklaşık 100 adet aşılamaları yapılmış Posof Elması fidanlarının dikilmek üzere dağıtımları gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyet ile rekoltesi sınırlı olan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne sahip Posof Elması’nın üretiminin yaygınlaştırılması, kırsalda üretim çeşitliliğinin sağlanması ve kırsaldaki kadınların özellikle yöresel ürünleri üreterek girişimciliklerini artırması hedeflenmiştir.