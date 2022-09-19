Ardahan’ın Posof ilçesi adeta doğal bahçe haline döndü. Mevsimlerin değişmesi ile bu sene tüm ürünlerde verim en üst seviyeye çıktı. Narenciyenin dışında her türlü meyvenin yetiştiği ve sadece Posof ta olan içi dışı kırmızı elma ile birlikte her tür meyve üretilebiliyor.

Ardahan’ın Posof ilçesi adeta doğal bahçe haline döndü. Mevsimlerin değişmesi ile bu sene tüm ürünlerde verim en üst seviyeye çıktı. Narenciyenin dışında her türlü meyvenin yetiştiği ve sadece Posof ta olan içi dışı kırmızı elma ile birlikte her tür meyve üretilebiliyor.

Bu sene ise doğada ki her türlü ağaçlar meyvelerle doldu. Bilhassa yabani olarak belirtilen Erik çeşitleri toplanmadığından dolayı yerlere dökülmeye başladı. Önceleri o erikler de toplanarak pestil yapılırdı. Şimdi ise diğer meyvelerin de çoğalmasından dolayı erikler toplanmıyor.