Ardahan’a bağlı Posof ilçesi bir değerini daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Posof ilçesi Gürarmut Köyü Kapan Mahallesi’nden yaşayan ve çevre halkı tarafından sevilen Mükerrem Erdoğan vefat etti. Yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Mükerrem Erdoğan bütün çabalara rağmen kurtulamadı.

Yıllardır köyünde hem marangozluk yapan ve hem de aşıklık geleneğini devam ettiren Mükerrem Erdoğan, tedavi gördüğü Bursa’da vefat etti ve doğduğu topraklara, Posof’a getirilerek Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi. Cenazesine yurt dışındaki akrabaları da katıldı. Bu arada marangozluk mesleğini yanında yetiştirdiği oğlunun devam ettireceği ifade edildi.