Portekiz’de kuraklık ve aşırı sıcak hava dalgası koşullarının yeni orman yangınlarına yol açabileceği endişesiyle pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere "alarm durumu" ilan edildi.

Portekiz’de kuraklık ve aşırı sıcak hava dalgası koşullarının yeni orman yangınlarına yol açabileceği endişesiyle pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere "alarm durumu" ilan edildi.

Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan Portekiz’de aşırı sıcakların ve kuraklığın etkisiyle son haftalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz İçişleri Bakanı Jose Luis Carneiro yaptığı açıklamada, ülkede "mevcut meteorolojik ve çevresel koşullar" nedeniyle Pazar gününden itibaren bir kez daha "yangın alarmı" ilan edildiğini duyurdu. Bakan Carneiro, alarm durumunun 23 Ağustos’a kadar süreceğini ve tüm Portekiz anakarası için geçerli olacağını söyledi. Alarm durumunun ateş, makine kullanımı ve ormanlara erişime yönelik kısıtlamaları içerdiğini ifade eden Carneiro, "Yangın felaketlerinin yüzde 54’ünün nedeni ateş kullanımıdır" dedi. Ülkenin bu istisnai durumlarda halkı korumak için elinden geleni yaptığını dile getiren Carneiro, "İtfaiyecilerden yerel halka kadar herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor" diye konuştu.

Sıcaklığın 40 dereceye çıkması bekleniyor

Portekiz’de bu yılın başından bu yana 84 bin hektardan fazla alan kül oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine göre bu sayısı, ülke topraklarının yüzde 1’ine karşılık geliyor. Ülkenin çoğu bölgesi Pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya ve sıcaklığının yeniden 40 santigrat dereceye çıkabileceği belirtiliyor.