Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu ekibi, Portekiz koordinatörlüğünde olan ve ortağı olduğu Erasmus+ KA210 projesi ‘Climate Change Data Journalism (İklim Değişikliği Veri Gazeteciliği)’ konulu proje kapsamında; Türk bayrağını, Portekiz ve İtalya’da proje ortaklarıyla birlikte dalgalandırdı ve Eskişehir’in gururu oldu.

Projenin içeriğinde, günümüzün en büyük problemlerinden olan iklim değişikliğinin ele alındığı belirtildi. Koordinatör öğretmen Hülya Çam konuyla ilgili olarak, "İklim değişikliği, küresel çapta en büyük tehditlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları ve uzmanlar, çevresel değişimlerin hızla arttığını söylemektedirler. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek büyük önem taşımaktadır. İşte tam da bu noktada, veri gazeteciliği devreye girmektedir. Veri gazeteciliği; iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verileri analiz ederek, görselleştirerek ve anlaşılır hale getirerek halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayabilmektedir. Proje aynı zamanda veri gazeteciliğinde iklim değişikliği konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirme ve tecrübe kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje ile eğitim kurumlarında veri gazeteciliğinin yaygınlaştırılması, öğrencilere eleştirel düşünme ve veri okuryazarlığı kazandırmada önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Çocuklar ve gençler, iklim değişikliğini somut verilerle analiz ederek, çözüm önerileri geliştirme konusunda daha bilinçli bireyler haline geleceği söylenebilir. Ayrıca ülkeler, iklim politikalarını şekillendirirken, gazetecilerin sunduğu doğru ve güvenilir verilerden faydalanarak daha etkili adımlar atabilmektedir’’ dedi.

Çam, açıklamasının devamında, "Proje açılış toplantısı; Portekiz Porto’da yapılmıştır. Koordinatör okuldaki iyi uygulamalar yerinde görülmüştür. İtalya Pompei’de gerçekleşen toplantıda ise, ortak ülkeler bir araya gelerek, proje konusuyla ilgili hazırladıkları ders planları görüşülmüştür. 2025 Mayıs ayında ise, Makedonya Ohrid şehrinde ortak ülkelerden gelen öğrencilerle hazırlanan ders planlarının uygulaması gerçekleştirilecektir. Projenin bitiş toplantısı ise; 2025 Eylül ayında ülkemizde Eskişehir’de Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda gerçekleştirilecektir" diye anlattı.

Okul Müdürü Oktay Turinay ise, ’’Sonuç olarak, proje ile iklim değişikliğiyle mücadelede veri gazeteciliği hem toplumun hem de karar alıcıların bilinçlenmesini sağlayaraktır. Daha sürdürülebilir bir gelecek için hayati bir rol oynayacağı söylenebilir. Proje koordinatör öğretmeni ve projeye destek veren öğretmen arkadaşlara teşekkür ederim. Okulumuzda ‘Erasmus+ Projesi’ kapsamında yeni bir proje çalışması vardır. Aynı zamanda Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu, İstanbul merkezli ‘Harezmi Okulu’ olarak Eskişehir’de ‘Harezmi Okulu’ olan tek ortaokuldur’’ dedi.