Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Düzce’de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete açılıyor. 18 Temmuz Spor Salonu yanı, eski tenis kortunun olduğu alana yapılan portatif havuzda kurslar da başlayacak.

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