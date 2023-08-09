Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde Akçakoca İlçesinde portatif yüzme havuzu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporun tabana yayılması için hayata geçirilen portatif yüzme havuzu projesi, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akçakoca’ya portatif yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Çuhallı mevkiinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezi ve Spor Salonu bahçesinde yer alan havuz yüzme bilmeyen kalmasın projesi gerçekleştirilen ilk çalışma ile hizmete girdi. Sportif faaliyet ve projelerin yapılması açısından büyük önem taşıyan portatif yüzme havuzu, gençlere ücretsiz ve hijyenik şartlarda, antrenörler eşliğinde hizmet veriyor.