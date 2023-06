Yurt içinde birçok noktaya satış yapan Bürçin, en büyük hedefinin kendi firmalarından yurt dışına ihracat olduğunu söyledi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesinde yaşayan sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Menderes Bürçin, çiftçi babasından aldığı destekle kısa sürede ihracat aşamasına geldi. 6 yıl önce portakal ağaçları arasında avokado üretimi yapmaya başlayan Bürçin, daha sonra fidan üretimine de geçti. Kısa sürede üretimini büyüten Bürçin, şu anda binlerce fidan üretimi yaparken, en büyük hedefinin kendi firması üzerinden yurt dışına ihracat olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı üretim serüveniyle ilgili konuşan Menderes Bürçin, normalde sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olduğunu söyledi. Okul bitince askere gittiğini belirten Bürçin, “Geldikten sonra KPSS hayatı beni yorar diye düşünüp, babam çiftçi olunca yanında işe başladım. Onun vasıtasıyla ufaktan da olsa avokado fidan işine girdim. 2017 yılında ilk işe başladığımda portakal ağaçlarının arasında yapıyordum. O dönem zaten çok fazla da bilinmiyordu bu meyve. Tabi gittikçe tanınan bir meyve oldu. Ülkemizde de dikim alanı oldukça zenginleşti. Neredeyse Akdeniz kıyı şeridinin tamamında, Ege’ye, hatta yeni yeni Rize’de bile denemeler yapılmaya başlandı” diye konuştu.

Avokadonun bazı cinslerinin çok fazla tutulduğunu kaydeden Bürçin, “Avrupa pazarı özellikle has meyvesini tercih ediyor. Bizim ülkemizde ise ağırlık olarak fuerte çeşitleri tercih ediliyor. Tabi burada hangi cins olacağını aslında yerin kendisi belirliyor. Yani Mersin’de farklı, İzmir’de farklı cinsler tercih ediliyor. Çünkü birçok avokado cinsi var ve bunlara soğuklara karşı biraz daha hassas olabiliyor. Biz cinsleri önerirken ağırlıklı olarak ona dikkat ediyoruz. Eğer bütün şartlar uygunsa üreticinin hasat yapmak istediği tarihi baz alarak fidan seçimi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışına ihracat hedeflerinin olduğunu vurgulayan Bürçin, “Şu anda hali hazırda zaten yapılıyor. Bizim kendi firmamız direk yapmıyor ama bizim ürünlerimizi yollayan firmalar var. Hatta meyvenin yanında şu anda fidan bile yurt dışına gidiyor. Şu an dışarıya giden meyve çeşidi fuerte ağırlıklı. Bu meyvenin rekoltesi her geçen yıl artmakta. Bunun yanında fidan üretme de arttı. Benim sadece yılda ürettiğim aşılı fidan 30 bini buluyor. Toplamda ürettiğim fidan ise 100 bini buluyor. Bakımlı bir ağaçtan 2 yaşından sonra verim almaya başlanılıyor. Her geçen sene daha fazla meyve veriyor. 10 yaşındaki bir ağaç 150-200 kilonun altında meyve vermez. Şu an meyvenin en pahalı olduğu dönem. Çünkü bu zamanlarda ülkemizde bu meyvenin üretimi azalıyor. Bu tür meyvelerde bazen dışarıdan ithal ediliyor ve o yüzden fiyatı yüksek oluyor. İklim uygunsa ülkemizde alternatif olarak yetiştirilebilecek en karlı meyve türlerinden bir tanesi avokado. Çünkü şu anda çiftçinin belini büken en büyük gider ilaç. Bu meyvede ilaç gideri yok. Sadece kök mantarı hastalıkları filan olabiliyor. Basit tedbirleri alınırsa oda olması imkansız. Cüzi miktarda yapacağız gübre destekleriyle uzun süre yaşayabilecek çok karlı bir bitki” ifadelerini kullandı.