Eskişehir’de dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altında seyreden hava sıcaklığı dona sebep oldu. Sabaha karşı etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle Kanlıkavak Parkı’ndan geçen Porsuk Çayı’nın yüzeyi buz tuttu. Öğle saatlerine doğru hava sıcaklığının yükselmesiyle buz tabakası erimeye başladı.

Eskişehir’de gece ve sabahın erken saatlerinde 0 derecenin altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle Porsuk Çayı’nın yüzeyi bazı noktalarda buz tuttu.

Aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

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