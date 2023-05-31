Porsuk Çayı’nın kahverengiye dönen rengine rağmen devam eden gondol seferleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeşil rengiyle bilinen Porsuk Çayı, son günlerde Eskişehir’i etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle renk değiştirdi. Kent merkezinden birçok noktasından geçen ve Sakarya Irmağı’nın kollarından biri olan Porsuk Çayı’nın değişen rengi vatandaşların dikkatini çekiyor. Yağmur suları ve suya yakın toprakların içine akmasıyla kahverengiye dönen Porsuk Çayı üzerinde devam eden gondol seferleri de ilginç görüntüler oluşturuyor. Yeşil ağaçların ortasında kahverengi görüntüsüyle dikkat çeken Porsuk Çayı, gondol seferleriyle birlikte adeta kente egzotik bir hava katıyor.