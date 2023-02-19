Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı Eskişehir’de buzu çözülmeyen Porsuk Çayı, dron ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı Eskişehir’de buzu çözülmeyen Porsuk Çayı, dron ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı Eskişehir’de hafta sonunun tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, soluğu Kanlıkavak Parkı’nda aldı. Geçen haftalarda etkili olan soğuk havayla birlikte buz tutan Porsuk Çayı ise yüzünü gösteren güneş ve yükselen sıcaklığa rağmen çözülmedi. Dron ile havadan görüntülenen Porsuk Çayı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Hafta sonunu Porsuk kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, eşsiz manzara eşliğinde yürüyüş yaptı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklığı kentte gelecek hafta da 10 derecenin üstünde seyredecek.