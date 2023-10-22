Porsuk Çayı üzerinde ölü haldeki bir güvercini hedef alan lağım faresinin mücadelesi, kameralara yakalandı.

Porsuk Çayı üzerinde bulunan ölü güvercin, lağım faresinin hedefi oldu. Fare ölü güvercinin üstüne çıkıp yemeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen ölü kuşu yiyemeyeceğini fark eden fare, güvercini Porsuk Çayı’nda biraz sürükledikten sonra suyun üzerinde bıraktı ve tek başına kenara doğru yüzmeye başladı. Porsuk Çayı’nın kenarda bulunan otlardan tutarak yukarı doğru tırmanan fare, çalıların arasına girerek gözden kayboldu.