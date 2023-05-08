Sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen vatandaş, güzel manzaralara sahne olan Porsuk Çayı’nı seçti ve ‘Evet’ cevabını aldı.

Eskişehir’in gözde turistik yerlerinden olan Adalar bölgesindeki Porsuk Çayı yine bir evlilik teklifine sahne oldu. Sevgilisine evlilik teklifi etmek için arkadaşlarından yardım alan genç, bir gondola tekliften habersiz sevgilisi ile kendisi binerken, başka bir gondolu da kemancılara kiraladı. Gondollar Porsuk çayı üzerindeki meşhur köprüye yaklaştığında arkadaşlarına ‘Benimle evlenir misin?’ pankartını açtıran damat adayı, diz çökerek evlenme teklifi ederken, kemancılar da romantik şarkılar çalmaya başladı.

“Evet” cevabıyla çığlıklar ve konfetiler havada uçuştu

Sevgilisinin romantik teklifine ‘Evet’ cevabı veren gelin adayı hayretini gizleyemezken, arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı. Bu güzel teklifle beraber sevinç çığlıklarının yanı sıra patlayan konfetiler ve yakılan meşale ortaya güzel anlar çıkardı.