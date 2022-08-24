Eskişehir ‘Adalar’ bölgesinde bulunan demir korkuluklar, “Lütfen korkuluk ve ağaçlara bisiklet bağlamayınız” yazısı ile konulan yasağa rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından bisiklet park alanı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Eskişehir ‘Adalar’ bölgesinde bulunan demir korkuluklar, “Lütfen korkuluk ve ağaçlara bisiklet bağlamayınız” yazısı ile konulan yasağa rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından bisiklet park alanı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Eskişehir’de vatandaşların hem yürüyüş yapmak, çevresindeki geçmek ve hem de fotoğraf çektirmek için sıklıkla uğradığı ‘Adalar’ bölgesindeki bisiklet parkları sıkıntı olmayı sürdürüyor. Belediyenin “Lütfen korkuluk ve ağaçlara bisiklet bağlamayınız” yazısına aldırış etmeyen bilinçsiz vatandaşlar, bisikletlerini korkuluklara bağlamaya devam ediyor. Bağlanan bisikletler, Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların yollarını kısıtlayarak çay kenarında kötü görüntü oluşmasına sebep oluyor. Porsuk çayı kenarında vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle kafelere oturan müşterilerin bu yasağı çiğnediğini ve görevlilerin daha sert tedbirler alması gerektiğini savundular.