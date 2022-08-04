Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, dernek olarak yaptıkları incelemeler sonucunda Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu olan Porsuk Çayı’nın Beylikova’dan itibaren, 448 kilometrelik bölümünün Sakarya ırmağına ulaşamadan kuruduğunu ve bunun binlerce balığın ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, dernek olarak yaptıkları incelemeler sonucunda Sakarya Irmağı’nın en uzun kolu olan Porsuk Çayı’nın Beylikova’dan itibaren, 448 kilometrelik bölümünün Sakarya ırmağına ulaşamadan kuruduğunu ve bunun binlerce balığın ölümüne neden olduğunu ifade etti.

2021 yılı kışında bölgenin aldığı yağış miktarı, Porsuk Çayı üzerindeki barajların doluluk oranları göz önüne alındığında Porsuk Çayı’nın kurumasının sebebinin yağış azlığı olmadığının açık olduğunu ifade eden Yurtman, “Daha önce de Porsuk Çayı’nın kuruması tespit edilmiş, binlerce balık ölümü tespit edilmişti. Tüm bunlar ekosisteme zarar vermekte ve doğal yaşamı tehdit etmektedir” dedi.

"Porsuk Eskişehir’in can suyu"

Yurtman, “Ülkenin tarım politikasını sil baştan ele alınarak acilen planlı tarıma geçilmesi, tarımsal sulamanın da bu kapsamda planlanması, tarımsal su tüketiminin katı şekilde denetlenmesi, kaçak kuyuların önlenmesi, yasal kuyuların vahşi sulamaya karşı önlem alınması ülkemizin en temel ve vazgeçilmez kaynağı olan sularımızın korunması için elzemdir. Porsuk Eskişehir’in can suyudur, kıymetini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Yapılan sulamalar denetlenmeli"

Yurtman yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

“Kütahya /Gediz/Murat Dağı’ndan doğan Porsuk Çayı’nın Beylikova’ya ulaşana kadar su tüketimi çok fazla olan mısır, pancar, yonca ve pancar gibi tarımsal ürünlerin ekimi serbest piyasa taleplerine göre değil ülkenin çıkarları doğrultusunda kotaya bağlanmalı, Porsuk Çayı ve havzasındaki su kuyuları yapılacak sulama sınırlandırılmalı ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir.”