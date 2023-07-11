Kente yeni kültürel rotalar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kervansaray’da Porselen Bebek Müzesi açtı. Müzenin açılışında konuşan Başkan Ömer Günel; "Kuşadası, yeni turizm döneminde yeniden amiral gemisi olabilir, bunu hak ediyor” dedi.

Başkan Ömer Günel’in “müzeler kenti” projesi çerçevesinde hayata geçirilen ve Tarihi Kervansaray’da kurulan "Porselen Bebek Müzesi" düzenlenen bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın ziyaret rotalarını arttırmaya yönelik çalıştıklarını belirterek “Kuşadası’nın hem turizm hem de kültür ve sanat kenti olmasını istiyoruz. Hepimiz yeni bir kente gittiğimiz zaman önce nereye gidebiliriz diye düşünüyoruz. Etrafında 24 tane antik kentin bulunduğu Kuşadası’nın kendi içinde gezilebilecek alanların çok az olduğunu biliyordum ve göreve gelmemin ardından kentteki gezi rotalarını genişletmek amacıyla çalışmalar yaptık. O günden bu yana kentimizde Türkiye’nin ilk fosil ve mineral müzesini açtık. Çalıkuşu evini ise restore ederek yazar evi haline getirdik. Geçen hafta Rose Mary Anı Evi ve Haluk Perk Kahve Evi’ni açtık. Kültür rotalarını genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyenin bir takım imkanları olsa da koleksiyoner olmak bambaşka bir birikimin sonucu. İlk göreve geldiğim zaman Meral ve Öğül Orhan ile klasik araba ve seramik soba sergisi düzenlemiştik. Herkesin çok keyif aldığını görünce Kuşadası’nda bu tarz ziyaret rotalarını arttırmaya çalıştık. Yine Kervansasay’da Sikke Müzesi için Türkiye’nin en önemli koleksiyoncularından Haluk Perk ile çalışıyoruz. Çok yakın zamanda hayata geçecek olan birkaç rotamız daha var. Kuşadası böylece değerli koleksiyonları görmek isteyenlerin de rotası arasında yer alacak. Toplumun dönüşmesini sağlayacak olan şeyin sanat olduğunu düşünüyorum. Kuşadası turizmin rant dönemini doğru yönetememiş bir kent olarak bir yerden başlamalı ve dönüşmeli. Kuşadası yeniden turizmin amiral gemisi olabilir. Meral ve Öğül Orhan’a koleksiyonlarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederiz” dedi.

"Ömer Günel, çok sanatsever bir başkan"

Koleksiyoncu Öğül Orhan ise “İnsanlar arkalarında bir şeyler bırakmak için okul, hastane gibi yerler açıyorlar. Biz eşimle bunun yerine Başkanımızdan bir ricada bulunduk ve bizi kırmadı. Sayın Ömer Günel, Kuşadası’nda gelmiş geçmiş en sanatsever başkan. Başkan Ömer Günel’in yaptıklarını anlatmaya şu an vakit yetmez. Kalıcı bir müze açmamızı sağladığı için çok teşekkür ederiz, böylece Kuşadası da yeni bir müze daha kazanmış oldu. Umarım seversiniz” dedi.

290 porselen bebek sergileniyor

Tarihi Kervansaray’da açılan Porselen Bebek Müzesi’nde koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan tarafından 40 yılda toplanan ve 290 parçadan oluşan Alman ve Fransız üretimi porselen bebekler sergileniyor. Daha çok 1800 ile 1900 yılları arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler özellikle camdan olan renkli gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle dikkat çekiyor.