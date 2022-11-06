Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde pop müziğin sevilen ismi Buray’ı ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde pop müziğin sevilen ismi Buray’ı ağırladı.

Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde Buray, dillerden düşmeyen “Sen Sevda Mısın”, “İstersen” gibi şarkılarını bu kez Başakşehirliler için söyledi. Başakşehirliler, sanatçının bütün şarkılarına hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti.

Başakşehir’de kasım ayı boyunca konserler hız kesmeden devam edecek. 13 Kasım’da İncesaz, 18 Kasım’da Mine Geçili ve 19 Kasım’da Rafet El Roman sevenleriyle buluşacak.