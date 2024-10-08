Samsun’da bir araca pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanırken, saldırganların evinden uyuşturucu ve silah çıktı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden S.Ü. ve K.Y. polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek kartuşu, 1 gram metamfetamin, 2 adet payp, 18 gram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.