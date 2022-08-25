Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.

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