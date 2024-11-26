Çanakkale’de çıkan kavgada C.K.’yi pompalı tüfekle vurarak öldüren 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ş.Ç.K., B.K. ile C.K. (34) iş yerinde tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ş.Ç.K. ve B.K. yanında getirdikleri pompalı tüfekle C.K.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu C.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheliler Ş.Ç.K. ve B.K. olay yerinden 17 AGD 464 plakalı otomobille kaçtı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından 2 şüpheli Lapseki ilçesine bağlı Umurbey kavşağında polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

C.K.’nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.