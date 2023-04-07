Şanlıurfa’da bir şahsın, çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Birecik ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Cezaevinden yaklaşık 10 gün önce çıktığı öğrenilen Doğan K., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan Y. ile yolda karşılaşıp kavga etti. Araya girenlerin kavgayı ayırmasının ardından bölgeden ayrılan Doğan K., pompalı tüfek alarak arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte geri döndü. Husumetlisi Gökhan Y.’nin oturduğu çay ocağına 3 el ateş eden Doğan K., arkadaşıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Olayda çay ocağındaki Gökhan Y. ile Müslüm G. ve Hasan H. yaralandı.

Devriye atan polislerin kovaladığı şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda yoldan geçen araçlar da saçmaların hedefi oldu.

Yaşanan dehşet anları ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam sürüyor.