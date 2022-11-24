Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, pompalı tüfek ile kavga ettiği komşularına ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, pompalı tüfek ile kavga ettiği komşularına ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından evine çıkan T.S., eline aldığı pompalı tüfek ile balkondan komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, binanın altında duran A.B., G.B. ve S.A.’ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli T.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakınları da polis eşliğinde evden tahliye edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.