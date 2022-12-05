Adıyaman’da, husumetlisinin iş yerini pompalı tüfekle basan şahsa iş yeri sahibi ve yakınları tarafından karşılık verilince çatışma çıktı. Sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi vurularak yaralandı.

Adıyaman’da, husumetlisinin iş yerini pompalı tüfekle basan şahsa iş yeri sahibi ve yakınları tarafından karşılık verilince çatışma çıktı. Sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki iş yerine gelen M.K., isimli şahıs, sabah tartıştığı kişilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Bu esnada iş yeri sahibi ile yakınları da silahlarıyla şahsa karşılık verdi. Sokak ortasında çatışmaya giren şahıslardan M.K., yaralı halde olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çatışma esnasında park halindeki araçlarda mermi ve saçmaların hedefi oldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan çatışmada M.K., ile A.S., isimli 2 kişi vücutlarına isabet eden mermiler sonucunda yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan bir araç ise polis ekiplerince Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde bir adet tabanca ve pompalı av tüfeği ele geçirildi. Her iki yaralı şahsın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olaya karıştığı iddia edilen 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken kavgaya karışıp olay yerinden kaçan diğer şahısların da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.