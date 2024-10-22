Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesine ait pompalı tüfeği temizlemek isteyen genç, abisini bacağından yaraladı.

Olay, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. (22) kendilerine ait evde tadilat yaptıkları sırada ailesine ait pompalı tüfeği temizlemeye çalıştığı esnada abisi Muhammet Emin A.’yı (24) bacağından yaraladı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Muhammet Emin A. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, İlyas A.’nın ise gözaltına alındığı bildirildi.