Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olan eşinin evini pompalı tüfekle basarak, kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladığı evdeki görüntüler ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olan eşinin evini pompalı tüfekle basarak, kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladığı evdeki görüntüler ortaya çıktı.

ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi, Kayran Sokak üzerinde meydana gelen olayda İddiaya göre, eşi Cansu T.’nin annesi ve babasının yanında olduğunu öğrenen Önder T. pompalı tüfeği alarak evin kapısına dayandı. Kapıyı kırarak içeri doğru ateş eden Önder T. tüfekten çıkan saçmalarla eşinin babası Nazım Ş. ile annesi Ayşe Ş.’yi yaraladı. Cansu T.’nin olaydan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Olayın yaşandığı evde oluşan hasarların ve mermi izlerinin görüntüleri ise gün yüzüne çıktı.

Daha önce bir çok suçtan dosyası olan şahıs gece saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgusu süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.