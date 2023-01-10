Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bilecik Polis Mesleki Eğitim Merkezinde (POMEM) görev yapan personele ve öğrencilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bilecik Polis Mesleki Eğitim Merkezinde (POMEM) görev yapan personele ve öğrencilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

İçişleri Bakanlığınca afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için AFAD Bilecik eğitmenleri tarafından POMEM eğitim salonunda ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla düzenlenen eğitimin ardından, deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı yapıldı. AFAD personelleri tarafından personellere uygulamalı yangın konulu eğitim de verildi.