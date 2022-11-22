Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı öncesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda eğitim gören adaylar, parkurlarda yoğun tempoda mesai yapıyorlar.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı öncesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda eğitim gören adaylar, parkurlarda yoğun tempoda mesai yapıyorlar.

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda yüzde 98 başarı ortalaması ile hayallerine giden yolda gençlere büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Spor Bilimleri Fakülteleri, Bekçilik ve Spor Liseleri Sınavı’na hazırlanacak yüzlerce kişiye, kursların 3. döneminde de nitelikli şartlarda hazırlık yapma imkanı sunacak. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sporda performans testlerinin ardından çalışmalara yoğun tempoda başlayan polis adayları, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, İbrahimli Spor Merkezi ile Dülük Tabiat Parkı’nda; kuvvet, çabukluk ve koordinasyon antrenmanlarına katılıyorlar.

Mesleklerini icra ederken görmek gururlandırıyor

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nun 3. döneminde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm imkanlarıyla hayallerine giden yolda gençlerin yanlarında olduklarını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Belediyemiz tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nun ilk 2 döneminde sınav parkurlarında kursiyerlerimizin elde ettiği yüzde 98 başarı ortalaması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Özellikle, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan ve göreve başlayan polislerimizi, görevlerini icra ederken görmekten büyük gurur duyuyoruz. Kursların 3. döneminde yine Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Spor Bilimleri Fakülteleri, Bekçilik ve Spor Liseleri Sınavı’na hazırlanacak olan gençlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Geçen yıl başlattığımız Spor Liseleri Hazırlık Kursu’nda, başarılı olan ve şu anda liselerinde eğitim gören gençlerimizle dönem dönem bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde şimdiden branşlarında uzmanlaşmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Geleceğin spor bilimcileri, inşallah geleceğin rekortmenlerini, şampiyonlarını yetiştirecekler. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nun gerçekleştirildiği M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, İbrahimli Spor Merkezi ile Dülük Tabiat Parkı’nda ekip arkadaşlarımız büyük bir özveri ile görev yapıyorlar. Periyodik olarak gerçekleştirilen performans testlerinin sonuçları, atletik performans antrenörlerimiz tarafından değerlendiriliyor. Kursiyerlerimizin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda antrenman programı büyük bir titizlikle, amacına uygun dizayn ediliyor. Çalışmalarda emeği geçen tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum.”